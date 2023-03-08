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الاقتصادي

الإمارات وأوكرانيا تبحثان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

خلال الاجتماع (من المصدر)
9 مارس 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء معالي ثاني الزيودي مع معالي يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات المتبادلة.

أوكرانيا
الإمارات
الشراكة الاقتصادية
ثاني الزيودي
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