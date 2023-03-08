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الاقتصادي

صندوق خليفة يتوج الفريق الفائز بـ «كأس التخيل»

متسابقون في مسابقة «كأس التخيل» (من المصدر)
9 مارس 2023 01:09

ريم البريكي (أبوظبي) 

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توج صندوق خليفة لتطوير المشاريع و«مايكروسوفت» فريق «لومنيتر» المكون من الطالبتين رحمة المنصوري وريم الكربي، الفائز بالمركز الأول في نهائي «كأس التخيل الإمارات»، وهو الحدث الذي ينظم لأول مرة في إمارة أبوظبي من قبل «مايكروسوفت» وبدعم من الصندوق.
وتعد المسابقة من أبرز المسابقات الدولية التي يشارك فيها طلاب المدارس والجامعات الموهوبون، وتتيح لهم فرصة تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
وحصد الفائزون في المسابقة جوائز مالية قيمة، وتوجيهاً إرشادياً شخصياً مع علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، كما سيمثلون دولة الإمارات في بطولة «كأس التخيل» العالمية المقامة في سياتل واشنطن في مايو 2023.
وأشار مروان القاضي، مدير إدارة بناء قدرات رواد الأعمال بصندوق خليفة، إلى أن الحدث يعقد في أبوظبي لأول مرة، وجاء بالتعاون مع مايكروسوفت، موضحاً أنه شارك في المسابقة ست جامعات محلية، ونحو 233 فريقاً، تأهل منهم ستة مشاريع وصلت للمرحلة النهائية.
وأفاد القاضي، أن المشاريع تغطي قطاعات حيوية في الدولة، منها قطاع الصحة والزراعة وقطاع التكنولوجيا، ترتكز المشاريع جميعها في خطط الاستدامة المستقبلية، واستراتيجية الدولة بشكل واضح.
وبين القاضي أن فكرة مشروع الفريق الفائز الابداعية تتلخص في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وهذا يعزز قطاع الاستدامة في الدولة.
وأضاف، أن المسابقة ركزت على فئة الطلاب الجامعيين من المواطنين، وأردنا دعم مشاريع الطلاب في الجامعات وخلق فرصة لمشاريعهم وتحويلها إلى مشاريع ربحية في المستقبل لدعم قطاع الشباب في هذا المجال.
وأكدت كل من رحمة المنصوري وريم الكربي، وهما طالبتان في كلية التقنية بالظفرة، أن مشروعهما الفائز عبارة جهاز يأخذ الطاقة الانضغاطية، ويقوم بتحويلها إلى طاقة مستفادة، وأضحت الطالبتان أن الفكرة أتت من الازدحام المروري، وهدفت إلى الاستفادة من هذا الازدحام في ذروته وتحويله من أزمة خانقة إلى حل يدر فائدة كبيرة على قطاع الاستدامة.
وأضافتا أنهما قامتا بإعداد المشروع بشكل مبسط وتم تطبيقه في نطاق محدد، على أمل أن يتم تنفيذه بشكل أوسغ مستقبلاً، مشيرات أن المشاركة بداية نحو انطلاقة أكبر بالمشروع.
وقالتا: «نطمح للفوز دائماً ونقل صورة إيجابية للمرأة الإماراتية، وقدرتها على المنافسة والإبداع في عالم الابتكارات، وتقديم خدمات جليله في هذا القطاع، بما يحقق النفع لجميع دول العالم».

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
الإمارات
أبوظبي
مايكروسوفت
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