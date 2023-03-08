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الاقتصادي

إطلاق أول مجلس لقادة التكنولوجيا المالية في المنطقة

إطلاق أول مجلس لقادة التكنولوجيا المالية في المنطقة
9 مارس 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد) 

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كشفت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً، ومنها إطلاق أول مجلس لقادة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيكون بمثابة تجمع حصري لقادة وخبراء التكنولوجيا المالية الأكثر تأثيراً في المنطقة.  
وجاء الإعلان من قبل جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أعمال مؤتمر «إنفستوبيا 2023». وأوضحت الجمعية أن المجلس سيوفر منصة لقادة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء المنطقة لمشاركة رؤاهم وتبادل الأفكار والتعاون في المبادرات التي ستشكل مستقبل هذا القطاع، بتمثيل قوي من البلدان والشركات المالية التي تقود تطوير التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقال نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أسعدنا إطلاق (المجلس) خلال مؤتمر (إنفستوبيا)، حيث يجمع قادة وخبراء التكنولوجيا المالية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التكنولوجيا المالية تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشكيل مستقبل المنطقة الاقتصادي، ويوفر المجلس منصة للقادة في هذا القطاع للتعاون ودفعه إلى الأمام». 
وبدوره، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد «يسعدنا أن نشهد إطلاق مجلس خبراء التكنولوجيا المالية في المنطقة خلال مؤتمر (إنفستوبيا 2023)، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه (إنفستوبيا) اليوم كوجهة أعمال عالمية، حيث يلتقي المستثمرون والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تتصدر وجهات التكنولوجيا المالية والشركات القائمة على التكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط».

التكنولوجيا المالية
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