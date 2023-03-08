4 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 2022

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت النتائج المالية لمجموعة «أغذية»؛ أن إيرادات المجموعة زادت بنسبة 33% على أساس سنوي، بنهاية العام 2022، لتصل إلى 4.07 مليار درهم إماراتي، حيث جاء النمو من حجم الأعمال بنسبة 22% ومن الأسعار بنسبة 11%.وتطمح مجموعة أغذية من خلال رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها بحلول عام 2025.

وتوزعت إيرادات مجموعة أغذية على 45 دولة، بحيث تتركز 51% من قاعدة إيرادات المجموعة الآن خارج دولة الإمارات، مقارنة بنسبة 10% تقريباً قبل عامين.

وتحولت قائمة منتجات مجموعة أغذية من الاعتماد على المياه والدقيق والأعلاف إلى مجموعة متوازنة تشمل أكثر من 35 علامة تجارية للأغذية والمشروبات ذات القيمة المضافة في مجموعة من الأسواق الكبيرة والقابلة للتطوير عبر قطاعات الأعمال الرئيسية الأربعة، والتي تشمل المياه والمواد الغذائية، والأعمال الزراعية، واللحوم المبردة والمجمدة، والوجبات الخفيفة.

وتسهم زيادة نطاق الأعمال وتنوعها في تمكين مجموعة أغذية من دعم محفظة المنتجات وقنوات المبيعات، بالإضافة إلى تحسين مصادر المواد والتكلفة وعمليات الإنتاج في جميع جوانب سلسلة التوريد.

وتعليقاً على النتائج، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "يمثل الأداء القوي الذي حققته مجموعة أغذية خلال العام الماضي وسط التحديات الخارجية الكبيرة دليلاً ملموساً على نجاح إدارة المجموعة في الاستحواذ على شركات ذات قيمة تراكمية عالية ودمجها ضمن أعمالها، مع الاستفادة من تكامل قطاعات أعمال المجموعة والحفاظ على ربحية الأعمال الأساسية. ودون أدنى شك، ستواصل مجموعة أغذية تحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القصير والطويل بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة".

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "إن النمو القوي في إيرادات وأرباح المجموعة خلال العام الماضي عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية والجديدة التي تم الاستحواذ عليها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها جميع موظفينا. ونواصل اليوم جني ثمار استراتيجيتنا الناجحة في الاستحواذ على شركات تنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة ودمجها ضمن أعمالها ومساعدتها على النمو. ومع مرور عامين على انطلاق رحلة تحوّلنا إلى مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها، نجحت المجموعة في توسيع أعمالها، وتحسين كفاءة عملياتها وبناء قدرات أكبر تمكنها من الاستفادة من آفاق النمو الواعدة مستقبلاً. وسنواصل العمل الدؤوب والمستمر لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكلنا ثقة من قدرتنا على تحقيق النمو لأعمالنا على المدى الطويل".