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الاقتصادي

مكتوم بن محمد يلتقي رئيس «مايكروسوفت»

مكتوم بن محمد خلال لقائه براد سميث وفي الصورة محمد بن هادي الحسيني وعيسى كاظم (وام)
8 مارس 2023 00:30

دبي (وام)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في مكتب سموه بالمركز، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس شركة مايكروسوفت. 
تناول اللقاء، علاقات الشراكة والتعاون بين شركة مايكروسوفت ودولة الإمارات، وآفاق تطوير تلك الشراكة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لقطاع التكنولوجيا لما يمثله من قيمة استراتيجية كركيزة رئيسية من ركائز بيئة العمل المستقبلية، وتماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول نحو البيئة الرقمية والأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية، والرامية إلى زيادة مساهمة التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة.
وتم خلال اللقاء، استعراض مجمل أعمال مايكروسوفت في دولة الإمارات، وعلى مستوى المنطقة، انطلاقاً من مقرها في مدينة دبي للإنترنت، حيث تعد من أبرز الشركات المنضمة لمجتمعها التقني المتنامي الأكبر من نوعه إقليمياً مع انطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، والذي يضم اليوم آلاف الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية. 
كذلك جرت مناقشة الخطط المستقبلية لأعمال الشركة في المنطقة، في ضوء جهود التنمية المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساعي الرامية للاستفادة من البيئة الرقمية والحلول الذكية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف القطاعات. 
حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات.

مكتوم بن محمد
مركز دبي المالي العالمي
مايكروسوفت
دبي
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