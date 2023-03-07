«أدنوك للحفر» يوصي بتوزيع 1.25 مليار درهم أرباحاً نهائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نهائية لعام 2022 بإجمالي 1.25 مليار درهم إماراتي (341.25 مليون دولار أميركي)، والتي ستخضع لموافقة المساهمين، عبر التصويت يوم 3 أبريل المقبل، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. وحققت «أدنوك للحفر» خلال عامها الأول، منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، عوائد استثنائية للمساهمين بإجمالي توزيعات أرباح بلغ 2.50 مليار درهم إماراتي (682.5 مليون دولار أميركي) عن عام 2022. واستناداً إلى سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح التي تعكس تدفقاتها النقدية القوية، من المتوقع أن تعرف توزيعات الأرباح السنوية زيادة بنسبة 5% سنوياً، على الأقل، لكل سهم خلال السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تستند القيمة الجذابة التي توفرها الشركة إلى النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها عام 2022، والتدفقات النقدية المستقرة والمتوقعة، وسياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تؤكد التزام ‹أدنوك للحفر› الراسخ تجاه المساهمين. وستشهد إيرادات الشركة وعائدات المساهمين نمواً متواصلاً بفضل تركيز الشركة المستمر على إضافة حفارات جديدة وتشغيلها ضمن أسطولها وتوسيع نطاق ما تقدمه من خدمات».

يذكر أن «أدنوك للحفر» ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 3 أبريل 2023، والذي سيتم خلاله دعوة المساهمين إلى الاطلاع على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع 1.25 مليار درهم إماراتي (341.25 مليون دولار أميركي) كأرباح نهائية عن عام 2022 واعتماده إلى جانب أمور أخرى. وسيتم دفع هذه التوزيعات المستحقة وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات.

يُشار إلى أن «أدنوك للحفر» أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية استثنائية لعام 2022 فاقت توقعات السوق، وحققت صافي أرباح بلغ 2.95 مليار درهم إماراتي (802 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات، مدفوعة بالنمو التشغيلي القوي، ارتفاعاً وصل إلى 9.82 مليار درهم إماراتي (2.67 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي. كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً وصل إلى 4.52 مليار درهم إماراتي (1.23 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 18%.