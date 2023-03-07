مساهمو «أبوظبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 49 فلساً للسهم

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال اجتماعها السنوي، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بـ 31 فلساً في عام 2021، أي ما يمثل 49.2% من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي» حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 21.4%، وهو واحد من أعلى العوائد في هذا القطاع. وتعكس هذه النتائج القوية الأداء القوي الذي حققه المصرف عبر قطاعات أعماله الرئيسية، فضلاً عن تحسن المنظور الاقتصادي الإجمالي. وقد اعتمد المساهمون، خلال اجتماع الجمعية العمومية أيضاً، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2022.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن فخورون بأداء المصرف خلال العام 2022، حيث قمنا بتعزيز قدراتنا، وبتحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي أثمرت هذه النتائج المتميزة. نود أيضاً أن نتوجه بالشكر لمساهمينا على دعمهم المستمر لنا وثقتهم برؤيتنا. وبتضافر جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتوسع إلى قطاعات جديدة، والحفاظ على نوعية متميزة للأصول، نجحنا في تسجيل عائد على حقوق المساهمين بلغ 21.4%، واحد من أعلى المعدلات في القطاع. وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى محطة مهمة شهدناها وهي زيادة حصتنا في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر. كما نفخر أيضاً بالتزامنا الراسخ بتبني مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن خطة عملنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام الاستدامة».

بدوره، صرح ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق المصرف تطوراً مهماً فيما يتعلق بتحقيق رؤيته الاستراتيجية خلال العام المنصرم، الأمر الذي انعكس جلياً في أدائنا المالي القوي. ونحن نسعى إلى مواصلة تعزيز نموذج أعمال يتسم بالمرونة والاستدامة. وعليه، يأتي إعلان توزيع الأرباح التي تبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي للعام 2022 كتأكيد على التزامنا الراسخ بتقديم عوائد عالية ومستدامة على المدى الطويل لمساهمينا».