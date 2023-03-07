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7.4 مليار درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم»

7.4 مليار درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم»
8 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قياسي خلال عام 2022 بلغ 7.4 مليار درهم (2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 34%، مقارنة بـ 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال العام 2021، وذلك وفقاً للنتائج المالية للشركة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكنت شركتنا من تحقيق أقوى نتائج مالية منذ تأسيسها، معتمدةً أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقة المتينة مع عملائنا في جميع أنحاء العالم. أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا النجاح، وأنا على يقين من أن الشركة ستبقى رائدة في تصنيع الألمنيوم وستحقق مزيداً من التقدم والنجاح خلال العام 2023، بما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها الحكيمة لدعم جهود الصناعة والتنمية الخضراء».

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
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