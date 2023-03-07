«مبادلة» و«ستون بوينت كابيتال» يشتريان 20% من «ترويست انشورانس هولدنقس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي عن دخولها في شراكة مع «ستون بوينت كابيتال»، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار الخاص تركز على مجال الخدمات المالية العالمية، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء حصة 20%، بقيمة 1.95 مليار دولار، في «ترويست انشورانس هولدنقس إنك»، التابعة لشركة ترويست فــاينانـشيال كــوربـريـشـــن

(«Truist»; NYSE: TFC).

وتعد شركة «ترويست انشورانس هولدنقس»، التي يوجد مقرها في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، سادس أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة ولديها أكثر من 240 مكتباً من خلال الشركات التابعة لها. وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الخدمات المالية في مبادلة: «تتمتع ترويست انشورانس هولدنقس بجاذبية عالية وموقع ريادي في سوق توزيع التامين في الولايات المتحدة، وقد ظلت تحقق أداءً مالياً قوياً. ونحن سعداء بالتعاون مع «ستون بوينت»،و«ترويست» وفريق إدارة «ترويست انشورانس هولدنقس» من أجل دفع عجلة نمو هذه الشركة».