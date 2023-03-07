معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم في مركز «إكسبو الشارقة»، فعاليات الدورة الـ 51 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بمشاركة 500 عارض محلي وعالمي ونخبة من صناع القرار في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات الفاخرة. ويعد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الـ 12 مارس الجاري واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، مع تسجيله هذا العام وللمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من كوريا الجنوبية، وروسيا وسويسرا، بالإضافة إلى نخبة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتميز الحدث الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة وتصميم المجوهرات، ومن ضمنها الهند بأكثر من 60 شركة، وإيطاليا بـ 35 شركة، وهونغ كونغ بـ 30 شركة.