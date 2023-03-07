«الاتحادية للضرائب» تُطلِق منصَّة الابتكار

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصَّتها الرقمية «تاكس 10» للابتكار التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفيها للارتقاء بخدمات «الهيئة»، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار.

وأوضحت «الهيئة»، أن المنصَّة الجديدة تم بنائها اعتماداً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي «الهيئة» في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي.