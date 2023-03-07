الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب» تُطلِق منصَّة الابتكار

«الاتحادية للضرائب» تُطلِق منصَّة الابتكار
8 مارس 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصَّتها الرقمية «تاكس 10» للابتكار التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفيها للارتقاء بخدمات «الهيئة»، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار.
وأوضحت «الهيئة»، أن المنصَّة الجديدة تم بنائها اعتماداً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي «الهيئة» في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©