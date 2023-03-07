تقنيات الاستدامة تهيمن على معرض الشرق الأوسط للطاقة

حسام عبدالنبي (دبي)

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023، بمشاركة ما يزيد على 900 جهة موردة من جميع أنحاء العالم.

وشملت المنتجات المعروضة، جهاز لاختبار الطاقة الكهروضوئية لأول مرة في الشرق الأوسط، وتوربينات غازية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع توليد الطاقة، فضلاً عن محولات مبتكرة غير تقليدية في قطاع الشبكات الذكية.

وقال زيد عصفور، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة «فلوك»، إن الجهاز المبتكر الجديد SMFT-1000، يتميز بأنه متعدد المهام لتحليل الأداء وتتبع منحنى التيار-الجهد، ويوفر إمكانات اختبار شاملة ضمن جهاز واحد صغير الحجم.

ومن جهته، قال عثمان بن عمر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالإنابة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في جنرال إلكتريك لطاقة الغاز، إن هناك عاملين يؤديان إلى نمو قدرات محطات توليد الطاقة النظيفة عالية الاعتمادية، هما التزايد المطرد في الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية، وضرورة الالتزام بتوليد الطاقة بأساليب أكثر استدامة وانبعاثات كربونية أقل، لافتاً إلى أن ذلك يبرز الدور المهم للتوربينات الغازية في تحول الطاقة، والتقليل من انبعاثات الكربون من قطاع توليد الكهرباء.

وذكرت كارمل لهمال، رئيسة قسم إدارة المنتجات في شركة جرينوودد باور، إنه سيتم التركيز على تأثير نقص المبادرات الاستثمارية والمبادئ التوجيهية للتكامل، على عرقلة تطوير الشبكات الذكية وخطط الحياد الكربوني في المنطقة.

وذكرت مارتا ميريس بارسينا من شركة «هانيويل»، الأميركية، إنه سيتم خلال المعرض استعراض حلول الطاقة المتجددة وطرق تخزينها، حيث توضح أهمية هذه المواضيع ودورها في تقديم حلول للتحديات الرئيسية في قطاع النفط والغاز.

وأكدت الدكتورة راشي جوبتا، المؤسِسة والمديرة الإدارية لفيجن ميكاترونكس، الشركة الهندية المنتجة لأذكى بطارية ليثيوم في العالم، أهمية تخزين الطاقة في مجال تحول الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الطاقة.

مشاركات بارزة

أوضحت سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، أنّ ألمانيا حريصةٌ على المشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة منذ سنواتٍ، حيث يعود الجناح الألماني بمساحةٍ هي الأكبر في تاريخ المعرض هذا العام بمشاركة 58 شركة، ما يُجسّد زيادةً بنسبة %20 مقارنةً بالعام الماضي.

وافتتح نيكولاس ضاهر، محلل الطاقة الرئيسي في قسم إيكونومست إنتلجنس، فعاليات المؤتمر الاستراتيجي، بالحديث عن الوضع الراهن لاستهلاك الطاقة في المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية حوله.

وفي مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية (إنترسولار)، سلّط أحمد ندا، رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، الضوء على تغير التوجهات المتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط على نحوٍ سريع.

من جانبه، قال عزان محمد، مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: «تتيح هذه الدورة من المعرض الذي حقق نجاحاً متواصلاً لحوالي نصف قرن منصةً بارزة لطرح الحلول التي من شأنها تأمين الطاقة واغتنام الفرص».

وتشهد الدورة الـ 48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة عودة برنامج المشترين العالميين الذي لاقى نجاحاً ملفتاً في السابق، حيث يجمع أبرز الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين والموردين من مختلف أنحاء العالم.