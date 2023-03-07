ديوان المحاسبة يطلع على التجربة الأردنية في مجال التدقيق ومكافحة الفساد

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من دولة الإمارات برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة فريق من جهاز أبوظبي للمحاسبة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في مجالات العمل المشتركة.

وبحث الجانبان بناء علاقات استراتيجية مستقبلية في مجالات التدريب والتطوير وتأهيل القدرات والكفاءات في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، كما شارك الوفد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في سبيل حماية المال والموارد العامة واستدامتها.

كما استعرض وفد الدولة أفضل المبادرات التي أطلقها، مثل منصات الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية، ونظام الإفصاح عن الذمم المالية، بالإضافة إلى آليات تعزيز مفاهيم المساءلة وإشراك المجتمع في مكافحة أي شبهات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية ضمن منظومة رقمية رقابية متكاملة قائمة على أسس من الحوكمة، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة نحو استدامة الموارد العامة لأجيال المستقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «زيارتنا اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي بهدف الاطلاع على تجربتهم في مجال التدقيق ومكافحة الفساد وتعزيز أسس النزاهة والشفافية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمهارات والتعرف إلى أفضل منهجيات التدقيق والمحاسبة المتبعة في الرقابة على المال العام، وكذلك الاطلاع على آليات تفعيل المساءلة في إدارة الموارد للمؤسسات الخاضعة للرقابة والتحقق من صحة ودقة الحسابات المالية والميزانيات العامة».