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الاقتصادي

400 عارض من 60 دولة يشاركون بـ «معرض دبي للأخشاب»

الزيودي في جولة بالمعرض (من المصدر)
8 مارس 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

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افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس فعاليات النسخة التاسعة عشرة من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب،»، والتي تستمر حتى غد الخميس 9 مارس الحالي، بمشاركة ما يزيد على 400 عارض من أكثر من 60 دولة، وممثلين عن جهات حكومية.
وأكد معاليه أن استمرار انعقاد المعرض على مدار دوراته المتعاقبة يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.
وأوضح أن استمرار تنظيم المعرض ووصوله إلى الدورة التاسعة عشرة، يؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه فحسب، ويضاف إلى سلسلة نجاحات دبي ودولة الإمارات في قدرتها على استضافة وفود الأعمال من مختلف أرجاء العالم، وجمعها في مكان واحد لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمعات الأعمال.

معرض دبي للأخشاب
ثاني بن أحمد الزيودي
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