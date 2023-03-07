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الاقتصادي

1.47 مليون زائر دولي لدبي خلال يناير

1.47 مليون زائر دولي لدبي خلال يناير
8 مارس 2023 01:39

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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استقبلت فنادق دبي أكثر من 1.47 مليون زائر دولي، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع 890 ألف سائح في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 50%، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي أظهرت ارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 80%.
ووفقاً للبيانات الشهرية للدائرة، تمكنت دبي خلال أول شهور عام 2023 من استعادة نحو 92% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بإجمالي عدد الزوار الدوليين، التي بلغت خلال الشهر ذاته من عام 2019 نحو 1.61 مليون زائر، فيما حافظت في الوقت ذاته على تفوقها في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالقطاع الفندقي والتي تخطت مستويات ما قبل «الجائحة» منذ العام الماضي، والتي شملت كلاً من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2023، أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية، مقابل نحو 138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير 2022، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022.
واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 50 ألف غرفة فندقية ضمن 152 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.
واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 273 منشأة فندقية.
أما الشقق الفندقية، فقد وصل عددها 25.6 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

دبي
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الإشغال الفندقي
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