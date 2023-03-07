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الاقتصادي

«اللولو» تطرح عروضاً خاصة وتخفيضات خلال رمضان

خلال الإعلان عن العروض الرمضانية (من المصدر)
8 مارس 2023 01:39

 أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة اللولو انطلاق حملة توفر عروضاً خاصة وتخفيضات على تشكيلة كبيرة من المنتجات، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وتتضمن 100 متجر في الإمارات.
ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصم يصل إلى 60% على منتجات مختارة في فئات مختلفة، بما في ذلك البقالة والمنتجات الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمفروشات. وأعلنت اللولو عن مبادرة «الأسعار الثابتة» بموسم التسوق في رمضان، حيث ستقدم أكثر من 200 منتج بأسعار ثابتة طيلة الشهر الكريم بغض النظر عن أحوال السوق، مما سيساعد المتسوقين على التوفير. وفي احتفال انطلاق الحملة، قال أشرف علي المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: تبقى مصالح واحتياجات المتسوقين بقائمة أولوياتنا، وفي رمضان سينصب تركيزنا على توفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار دون أي نقص أو تقلبات في الأسعار. 
وفي محاولة من اللولو لتسهيل عملية التسوق ومساعدة المتسوقين على التوفير، قدمت المجموعة «العلبة الرمضانية»، والتي تشمل عدداً من المنتجات الأساسية، وتتوفر بحجمين بسعر 85 و120 درهماً.
كما ستقدم متاجر «لولو هايبر ماركت» في الإمارات مجموعة متنوعة من العروض الترويجية المستهدفة طوال شهر رمضان وفي العيد، كما تتوافر بطاقات هدايا لولو للتسوق بتصاميم رمضانية مختلفة وبثلاثة فئات 100 و250 و500 درهم. بالإضافة إلى الخصومات والعروض الترويجية، تتضمن حملة لولو الرمضانية حملة تبرعات «المشاركة تعني الاهتمام»، والتي دخلت الآن عامها الحادي عشر، وذلك بالشراكة مع علامات تجارية رائدة.

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