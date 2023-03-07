دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية الرائدة الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتحتفي جوائز «اصنع في الإمارات»، التي تأتي تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين الذين يساهمون في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من الشركات الوطنية والأجنبية، تقديراً لمساهماتهم في دفع حركة التحول الصناعي في الدولة نحو مسار أكثر نمواً وتنافسية.

ويقوم برنامج الجوائز على فتح باب الترشح لـ 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، وتتاح المشاركة والترشح لكافة المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتم فتح باب الترشح للجوائز أمس، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل لتوزيع الجوائز ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي الذي سيقام يومي 31 مايو و1 يونيو 2023، بحضور بارز من قياديين ومسؤولين وتنفيذيين وجهات تمويل وخبراء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والذي يشكل فرصة للتواصل وتبادل المعرفة بين أعضاء المجتمع الصناعي في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن تحقيق النمو والتطور الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار يرتكز على العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل المجتمع الصناعي في الدولة، ويحفز المبتكرين والمصنعين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يتبنون التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، لذلك تعمل الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السوق المحلية، وكذلك دعم نموه وتطوره من خلال حملة «اصنع في الإمارات.

وأضاف: إن إطلاق جوائز اصنع في الإمارات، يأتي كدعم وتعزيز لأهداف المبادرة، ولتحفيز المبتكرين والمتميزين في القطاع الصناعي على المساهمة بفاعلية في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، والتوعية بالتجارب والمساهمات الناجحة وتسليط الضوء عليها، ولتقديم الاستفادة للقطاع بالكامل وتحفيز وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وممارسات ومعايير الاستدامة، بما يعزز مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتحت مظلة عدد من المشاريع والممكنات والمبادرات النوعية الداعمة لأداء وتنافسية القطاع الصناعي، مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، وكذلك برنامج الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من البرامج والمبادرات النوعية.