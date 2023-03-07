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الاقتصادي

«الرقابة النووية» يستعرض مستجدات محطات «براكة»

اجتماع مجلس الإدارة (من المصدر)
8 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه مؤخراً، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية. 
وناقش المجلس الوضع الراهن لعمليات التفتيش للوحدات الأولى والثانية والثالثة والتي تعمل بشكل تجاري. 
يذكر أن الوحدة الثالثة بدأت مرحلة التشغيل التجاري الشهر الماضي، كما تراجع الهيئة حالياً طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الرابعة لمحطة براكة.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء المجلس خطة الهيئة لإصدار اللوائح والتي تتناول الإطار العام لمراجعة اللوائح الحالية أو إصدار لوائح جديدة تتعلق بمسائل مختلفة مثل الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار والسلامة الإشعاعية. 
ومنذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة ببناء وتنفيذ إطار رقابي فعال وأصدرت 24 لائحة و23 دليلاً إرشادياً.
ووافق المجلس على خطة الهيئة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هذا العام. وتولي الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز تعاونها مع الشركاء الوطنيين والدوليين. 
وتتضمن الخطة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الهيئات الرقابية النووية في عدة دول لبدء أو مواصلة التعاون في المسائل الرقابية النووية والبحث والتطوير، وتبادل المعلومات.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على الترتيبات العملية بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع إطار عمل للتعاون في مجال الضمانات. 
كما وافق المجلس على اتفاقية المشروع بين الهيئة واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع لتنظيم مؤتمر في مجال الحماية من الإشعاع «أسبوع الحماية من الإشعاع 2023»، والذي سيعقد  الشهر الجاري.

الرقابة النووية
محطة براكة للطاقة النووية
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