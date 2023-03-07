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الاقتصادي

«كيزاد» توقع اتفاقية مع «إمتيل» لتطوير منشأة تصنيع

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
8 مارس 2023 01:39

أبوظبي (وام)

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أعلنت، أمس، مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد» وشركة «إمتيل»،  توقيع اتفاقية لتطوير واحدة من أكبر المنشآت في العالم لتصنيع مجاري الألياف الضوئية وحلول التوصيل.
وستستثمر شركة «إمتيل» ما يقرب من 50 مليون دولار على ثلاث مراحل في التصنيع، فيما ستقوم كيزاد بموجب الاتفاقية بتأجير المبنى.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «لطالما حلَّت دولة الإمارات في طليعة التقدم التكنولوجي في المنطقة. ويُسلّط إنشاء «إمتيل» مركزها العالمي الرئيسي في أبوظبي الضوء على أهمية موقع كيزاد وقدرتها على ربط الأعمال التجارية بالعالم».

كيزاد
أبوظبي
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