«أبوظبي للصادرات» يمول قرضاً لـ «ترافيجورا»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية قرضاً مشتركاً بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لصالح شركة ترافيجورا السنغافورية الرائدة عالمياً في تجارة السلع.

وبلغت قيمة مساهمة مكتب أبوظبي للصادرات 125 مليون دولار أمريكي، لتمكين ترافيجورا من استيراد سلعاً إماراتية في قطاعات حيوية، مثل الغاز والصناعات النفطية والبتروكيماوية والمعادن، وستقوم بتنسيق عملية الاقراض مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية التي قدمت تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، حيث تمتد فترة التمويل لمدة عامين، وذلك لدعم تواجد الصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، "يتيح التمويل المقدم من مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية فتح آفاق أوسع لشركة ترافيجورا لتنمية علاقتها مع المصدرين الإماراتيين وزيادة مستورداتها من السلع الاستراتيجية، مما ينعكس بشكل إيجابي على سياسة التنويع الاقتصادي ونمو حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم".

ومن جانبه، قال نيكولا مارساك، رئيس التمويل المنظم وتمويل التجارة في شركة ترافيجورا "يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، لتصدير المعادن والسلع الاستراتيجية ومنتجات الطاقة الإماراتية وإيصالها إلى الأسواق الدولية، حيث تساهم الشراكة في استمرارية نمو نشاطنا التجاري في دول الإمارات".