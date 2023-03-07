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الاقتصادي

«هب 71» توقّع اتفاقية شراكة مع شركة أسترالية

خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة (من المصدر)
8 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية شراكة مع Investible، شركة رأس المال المخاطر التي تتخذ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقراً لها، لدعم نموّ شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى في إمارة أبوظبي.   وستتمكن شركات Hub71 الناشئة أيضاً من الوصول إلى شبكة Club Investible العالمية التي تضمّ أكثر من 130 مستثمراً من أصحاب المداخيل العالية.
ووقّع الاتفاقية كلّ من بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ HUB71، وتريفور فولسوم، الشريك المؤسّس ورئيس شركة Investible في ملبورن، أستراليا بحضور وفد من مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي والنائب الأسترالي كريستوفر باين.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ HUB71: «تعدّ شراكتنا مع Investible خطوة إضافية تنمّي رؤوس الأموال المتاحة أمام شركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة والمؤثرة في إمارة أبوظبي. ومع توفير مزيد من المستثمرين لهذه الشركات فرص الحصول على التمويل، يمكن لروّاد الأعمال في Hub71 التوسّع نحو أسواق جديدة واستقطاب مستثمرين جدد في أستراليا وآسيا والمحيط الهادئ».

أبوظبي
هب 71
التكنولوجيا
الشركات الناشئة
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