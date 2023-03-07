بورصة برلين تشهد غداً إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي
جانب من أجنحة الدول العربية المشاركة في بورصة برلين
7 مارس 2023 19:25
برلين (الاتحاد) تشهد مدينة برلين، غداً الأربعاء، إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية. وسيتم إعلان الجوائز ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة التي يشارك بها أكثر من 10 آلاف جهة عرض من 150 دولة. ويقول الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي: «إن الاتحاد حريص على دعم وإبراز الجهود المبذولة في القطاع السياحي العربي، وفق معايير علمية، مع تحفيز الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، وإبراز دورهم المهم في الترويج للسياحة العربية البينية». ولفت إلى أن الاتحاد في المرحلة القادمة سيشهد العديد من الأنشطة المتخصصة التي تواكب حالة الحراك السياحي التي يمر بها العالم، وتؤثر بشكل مباشر في القطاع السياحي العربي والعالمي، موضحاً أن اختيار الفائزين يتم بناء على ما حققوه من إنجازات تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية، وتساهم في المحافظة على التراث والهوية العربية، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية التي مر بها القطاع بسبب تأثره بالتوترات العالمية. من جهتها، قالت الدكتورة لمياء محمود، الأمين العام للاتحاد، رئيس لجنة التحكيم إن جوائز الإعلام السياحي العربي شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً من المرشحين، حيث تلقى المركز مئات الترشيحات للفوز بالجوائز في فئات متعددة ومختلفة بقطاعي السياحة والتراث، من مختلف الدول العربية. في سياق متصل، أوضح مصطفى عبدالمنعم، المدير التنفيذي للاتحاد، عضو لجنة الجوائز، أن الترشح تم عبر منصات الاتحاد الإلكترونية، ومن خلال رؤساء فروع الاتحاد في كل دولة، حيث يتاح لكل فرع ترشيح المسؤولين الحكوميين والمؤثرين في القطاع السياحي والتراثي لجوائز الاتحاد، وتتيح الجوائز في كل بلدان الوطن العربي لكل مؤسسة إعلامية الترشح، كما يحق لكل صحفي عربي يعمل في صحيفة أو مجلة عربية مطبوعة أو إلكترونية تصدر أو توزع في بلد عربي أو أكثر الترشح للجوائز، على أن تكون أعماله منشورة خلال عام 2022. وتتضمن الجوائز فئات التقرير والتحقيق والحوار السياحي وأفضل لقطة وأفضل برنامج إذاعي وتلفزيوني وأفضل صحيفة، وأيضاً أفضل مدير للعلاقات العامة بالهيئات السياحية، وجائزة أفضل صحيفة عربية تخصص صفحة أو ملحقاً سياحياً وجائزة أفضل موقع إلكتروني سياحي عربي. وتشمل الجوائز فئات رجل التراث العربي، وشخصية العام السياحية، إلى جانب أفضل الوجهات السياحية العربية والمدينة العربية الأكثر نمواً، وأفضل مهرجان سياحي عربي.