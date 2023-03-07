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الاقتصادي

النفط يرتفع لمخاوف بشأن الإمدادات وآمال زيادة الطلب

النفط يرتفع
7 مارس 2023 08:20

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

 

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