الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

3 صفقات كبيرة على "العالمية القابضة" في سوق أبوظبي

3 صفقات كبيرة على "العالمية القابضة" في سوق أبوظبي
7 مارس 2023 01:39

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم الشركة «العالمية القابضة». 
ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 23.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 9.5 مليار درهم بسعر 400 درهم للسهم الواحد. 
يذكر أن سهم «العالمية القابضة» شهد في فبراير الماضي تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 1.05 مليار درهم، بالإضافة إلى صفقة أخرى في يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم. 
وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات
العالمية القابضة
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©