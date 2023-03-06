3 صفقات كبيرة على "العالمية القابضة" في سوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم الشركة «العالمية القابضة».

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 23.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 9.5 مليار درهم بسعر 400 درهم للسهم الواحد.

يذكر أن سهم «العالمية القابضة» شهد في فبراير الماضي تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 1.05 مليار درهم، بالإضافة إلى صفقة أخرى في يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم.

وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.