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سوق أبوظبي يحقق أكبر مكاسب يومية منذ 3 أشهر

سوق أبوظبي يحقق أكبر مكاسب يومية منذ 3 أشهر
7 مارس 2023 01:39

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة مستهل الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 22 مليار درهم، مع تحقيق سوق أبوظبي أكبر مكاسب يومية في 3 أشهر، فيما سجل سوق دبي المالي أعلى مستوياته في أسبوعين.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.14 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.162 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.564 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و597.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة قياسية بنحو 10.9 مليار درهم موزعة بواقع 10.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و361.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 326.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19 ألف صفقة. ويأتي الارتفاع الكبير في السيولة بعد تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لعدد 23.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 9.5 مليار درهم بسعر 400 درهم للسهم الواحد. 
وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكاسب بأعلى وتيرة يومية منذ قرابة 3 أشهر مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.05 في المائة ليغلق عند 9895.23 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.91 في المائة ليبلغ مستوى 9906.71 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الفا ظبي» 4.01% و«أدنوك للحفر» 2.59% و«أبوظبي التجاري» 2.54% و«أبوظبي الإسلامي» 1.74% و«أبوظبي الأول» 1.42% و«أدنوك للتوزيع» 1.18% و«الدار العقارية» 1.07% و«بروج» 0.78% و«الياه سات» 0.38% و«أي آند» 0.31%.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد تنفيذ صفقة كبرى ليصل إجمالي السيولة لنحو 9.7 مليار درهم، ثم «الفا ظبي» جاذباً نحو 159.4 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 77.5 مليون درهم. 
وصعد مؤشر دبي العام بنسبة 1.05% أو ما يوازي 35.9 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع فبراير الماضي، ليغلق عند 3456.18 نقطة بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين.

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سوق دبي المالي
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