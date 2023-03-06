موظفو «الرقابة النووية» يحصلون على اعتماد «مشغل مفاعلات أول»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الدفعة الثانية، والتي تتألف من ثمانية موظفين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على شهادة «مشغل مفاعلات أول»، بالتعاون مع شركة نواة للطاقة.

ويهدف البرنامج الذي استمر لمدة أربعة شهور إلى تعزيز معرفة المشاركين ومهارات التفتيش في محطة براكة للطاقة النووية وأنظمتها. وسوف يقوم البرنامج بإكساب موظفي الهيئة المهارات اللازمة للقيام بالإشراف الرقابة في المحطة.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الإماراتية في الطاقة النووية يعد أولوية لضمان استدامة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية لتحقيق أهداف الدولة الطموحة. كما أن البرنامج التدريبي المكثف يكمل جهود الهيئة لإعداد خبراء إماراتيين أكفاء يقومون بالإشراف الرقابي في محطة الطاقة النووية.»

ويضطلع مشغل مفاعل أول بمهام الإشراف المباشر والتوجيه لمشغلي المفاعل في غرفة التحكم الرئيسية.