«مطار أبوظبي» ضمن أفضل مطارات العالم في تجربة المسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

صنف المجلس العالمي للمطارات، مطار أبوظبي الدولي، ضمن أفضل مطارات العالم في تجربة القادمين ومستوى رضاهم عن تجربة السفر عبر المطار.

وأعلن المجلس العالمي للمطارات أمس، بالشراكة مع شركة تكنولوجيا السفر Amadues عن قائمة أفضل المطارات بالعالم الفائزة بجوائز جودة خدمة المطارات للعام 2022، مؤكداً أن الجوائز تكرم أفضل المطارات من حيث تجربة العملاء في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للآراء واختيارات المسافرين، حيث تم تكريم 28 مطاراً من مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لعام 2022.

وتم تصنيف المطارات على معايير متعددة منها أفضل تجربة للقادمين وأفضل المطارات من فئة بين 5 إلى 15 مليون مسافر، ومن فئة أكثر من 40 مليون مسافر، ومن فئة أقل 2 مليون مسافر ، إضافة إلى المطارات التي تضم أكثر الموظفين تفانياً ، وفئة أسهل رحلة للمطار وأكثر المطارات التي تقدم تجارب ممتعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنظف المطارات.

وصنفت القائمة مطار «كيمبيجودا الدولي في الهند إلي جانب مطار أبوظبي كأفضل مطار لتجربة المسافرين عالمياً.

وفيما يتعلق بتصنيف مطارات المنطقة، صنف مطار مسقط الدولي كأفضل مطار من فئة بين 15 إلى 25 مليون مسافر في الشرق الأوسط، في وقت صنف مطار صلالة الدولي بأفضل مطار بفئة أقل من 2 مليون مسافر في الشرق الأوسط وأفضل مطار يضم موظفين متفانين في الشرق الأوسط وأسهل رحلة في المطار في الشرق الأوسط وأنظف مطار في الشرق الأوسط، في وقت صنف مطار الملكة علياء الدولي في الأردن بأنه أفضل مطار من فئة بين 5 إلى 15 مليون مسافر بالشرق الأوسط، وأكثر مطار ممتع في الشرق الأوسط.