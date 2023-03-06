تفاهم بين «الجرافات البحرية» و«غرفة تجارة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز فرص المشتريات للموردين المؤهلين وتأهيل غير المؤهلين في إمارة أبوظبي، والمشاركة في المشاريع الكبرى التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية في الدولة والعالم، ما يشكل حافزاً لتطوير الأعمال التجارية وتنميتها في دولة الإمارات.

وقّع مذكرة التفاهم المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والخطط المستقبلية، ما يوفر للشركات اطلاعاً مباشراً على متطلبات سلاسل التوريد في إمارة أبوظبي، ويعزز فرص نمو القطاع الخاص في الإمارة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي كشفت عنها في فبراير، والتي تركز على تمكين القطاع الخاص في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية، لجعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لممارسة الأعمال التجارية بحلول عام 2025. ومن خلال دورها الفعال في بناء العلاقات التجارية، تدعم الغرفة مبادرة «معاً ننمو» عبر تسهيل الروابط بين الشركات والموردين والكيانات الأخرى ذات الصلة، مما يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تساهم في نمو الإمارة وازدهارها.

وتهدف المذكرة إلى تعريف الشركات العاملة في إمارة أبوظبي بالمتطلبات التي تؤهلها للمشاركة في مشاريع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، تحديد فرص التطور والنمو في القطاع الخاص، تحقيق الاستفادة القصوى من سلسلة التوريد ونتيجة لذلك، تعتزم مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق مبادرة «معاً ننمو» تحت شعار «نمو وتحسين الكفاءات لدى الشركات المحلية في إمارة أبوظبي» التي تهدف إلى تعزيز وعي الموردين باحتياجات السوق، وتوعيتهم بالمعايير التي تؤهلهم للمشاركة في مشاريع المجموعة. وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: تُعد غرفة أبوظبي مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة تماشياً مع أهداف رؤية قيادتنا الرشيدة.

تعزيز الأعمال

قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «لطالما سعت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية على مدى السنوات إلى إطلاق مبادرات عالية التأثير تساهم في تعزيز أعمالنا التجارية ورفد اقتصاد إمارة أبوظبي وتصب في مصلحة مساهمينا».

وأضاف «من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع غرفة أبوظبي، ستعمل المجموعة على تعزيز منظومة سلسلة التوريد الخاصة بها».

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية:

«يشكل التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرصة مميزة للعمل يداً بيد مع الموردين الحاليين والمستقبليين، ودفع مسار التقدم المشترك وتحقيق نتائج أفضل لضمان استمرارية مسيرة نمو الدولة وازدهار المجتمعات التي نعمل بها».

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية والتي ستساعد على توسيع آفاق النمو وتعزيز التعاون البناء لكلا الطرفين، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع رؤيتنا الاستراتيجية في توسيع الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية».