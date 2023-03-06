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1813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال شهرين

1813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال شهرين
7 مارس 2023 01:38

رشا طبيلة (أبوظبي)

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سجلت دولة الإمارات 1813 علامة تجارية جديدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن العلامات التجارية الجديدة شملت قطاعات ومجالات مختلفة منها قطاعات تقنيات المعلومات والتكنولوجيا والإلكترونيات والحلول التقنية والرعاية الصحية والمعدات الطبية والأدوية والأغذية والصناعة والقطاع العقاري والوساطة العقارية والتطوير العقاري والمقاولات والثقافة والسياحة والزراعة والتجارة وتجارة التجزئة والوساطة التجارية والخدمات المالية والتمويل وخدمات التموين والملابس الجاهزة والمنسوجات والكيماويات والتجارة وقطاع السيارات وقطع الغيار.
وأضاف التقرير أن القطاعات التي تضمنتها العلامات التجارية الجديدة شملت أيضاً قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والإعلام والترفيه والاستثمار والخدمات الفنية والإدارية وإدارة المنشات وخدمات الشحن والملاحة والخدمات الإعلامية والاستشارات الإدارية والتواصل الحضاري والثقافي والمتاحف والرياضة، فضلاً عن قطاعات الألومنيوم والزجاج ومياه الشرب والتصميم والتسويق والديكور والرسم والأزياء والساعات والألعاب الإلكترونية والمخابز والهدايا والإكسسورات والخدمات الأمنية وتجارة الأجهزة السمعية، إلى جانب قطاع والمجوهرات والعطور وتنسيق الزهور ومستحضرات التجميل والفنون ومنتجات العناية بالأطفال.
وحول شهر فبراير الماضي، بيّن التقرير إلى أنه تم تسجيل 1055 علامة تجارية جديدة خلال شهر فبراير الماضي لتشمل نحو 80 قطاعاً في وقت شملت العلامات المسجلة شركات محلية وعالمية داخل الدولة وفي المناطق الحرة.
يشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
الاستثمار
التجارة
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