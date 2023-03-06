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الاقتصادي

«الأوراق المالية» تنظم دورة لـ «إنفاذ القانون في الأسواق المالية»

السويدي متحدثة خلال الدورة التدريبية (من المصدر)
7 مارس 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

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اختتمت في مقر هيئة الأوراق المالية بدبي أعمال «الدورة التدريبية الأولى لتطوير أسواق المال» التي شارك فيها أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي. 
وتمثل الدورة باكورة مبادرات التعاون بين الهيئة والمركز، وكانت فعالياتها قد انطلقت بحضور الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وفيصل يوسف بن سلطين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
 وفي ختام الدورة، كرم محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبدالله غافر رئيس اللجنة، وخليفة رباع الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، المشاركين في الدورة حيث تم تسليمهم شهادة إنجاز البرنامج.
وقالت د. مريم السويدي في كلمة الافتتاح: إن الدورة التدريبية تقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بتعزيز المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكومية.. ومن بينها الجهات المعنية بالإشراف على الشركات المُساهِّمة وتعامُلات الأوراق المالية والسلع والأدوات المالية المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلية. وأشادت بالدعم الذي قدمه مجلس إدارة الهيئة، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، لتنظيم فعاليات الدورة التدريبية وغيرها من البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين بالدولة.

دبي
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