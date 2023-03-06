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أراضي دبي تطلق «خاصية البيع اللحظي»

أراضي دبي تطلق «خاصية البيع اللحظي»
7 مارس 2023 01:38

دبي (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «خاصية البيع اللحظي»، والتي تعتمد على استخدام التقييم الذكي في إجراء المبايعات العقارية من دون الحاجة إلى تدقيق تماشياً مع رسالة الدائرة الرامية إلى تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة.
وتشمل خاصية البيع اللحظي عمليات البيع للوحدات العقارية سواء الشقق أو مجمعات الفلل، الواقعة في مناطق التملك الحر، عبر مراكز أمناء التسجيل العقاري، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة رحلة متعاملي أراضي دبي، من خلال حضور الأطراف المعنية كافة إلى مكتب أمين التسجيل للتوقيع على العقد، في حين يتم التأكد من سعر المبايعة عبر تقنية التقييم الذكي للوحدات العقارية، ويلي ذلك استكمال دفع الرسوم، وإصدار الملكيّة الجديدة خلال دقائق معدودة.
   وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن القطاع العقاري في الإمارة يحقق أداءً متميزاً ونمواً استثنائياً تمثل بتسجيل نتائج قياسية خلال العام الماضي بعدما تخطت قيمة المبايعات العقارية حاجز النصف تريليون درهم للمرة الأولى في التاريخ، بفضل التوجيهات والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسيّة من ركائز التنمية المستدامة. 
 ومن جهته قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الدائرة تسعى إلى توفير أفضل الخدمات وأكثرها انسجاماً مع أحدث الممارسات العالمية ذات الصلة، ومن شأن إطلاق خاصية البيع اللحظي أن تسهم في تنفيذ سلس لمختلف إجراءات إدارة التصرفات العقارية في قطاع التسجيل العقاري».

أراضي دبي
دبي
دائرة الأراضي والأملاك
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