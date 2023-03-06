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الاقتصادي

تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

النفط يتراجع
6 مارس 2023 07:50

انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل اليوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو خمسة في المئة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5 في المئة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 85.33 دولار للبرميل في الساعة 0147 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 79.22 دولار للبرميل.
وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المئة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.
ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير، يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير، المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مطلع الأسبوع إن من "المحتمل جدا" أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
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