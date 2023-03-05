الأجانب ينعشون مبيعات العقارات بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب من المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في أبوظبي، مع توالي طرح العديد من المشاريع الجاذبة للمشترين بمزايا تنافسية، وسط زيادة ملحوظة في حصة المستثمرين الدوليين في المشاريع العقارية الجديدة.

وقال مسؤولون عقاريون لـ «الاتحاد»: إن المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، في ظل ما تتميز به الدولة من توفر الأمن والأمان والاستقرار، فضلاً عن العائد الاستثماري المرتفع بالقطاع العقاري، بجانب إقرار العديد من المحفزات الاقتصادية، وفي مقدمتها أنظمة الإقامة الجديدة، والتأشيرة الذهبية للمستثمرين العقاريين.

وكشفت شركة الدار العقارية مؤخراً أن مبيعات العملاء في الخارج حققت رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم خلال عام 2022، ما يؤكد الطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين، وهو ما عزز تسجيل «الدار» العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 11 ملياراً مبيعات بمشاريع الشركة في الإمارات.

كما كشفت «الدار» يناير الماضي عن بيع كامل الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، والبالغة 512 وحدة سكنية، بأكثر من مليار درهم، موضحة أنه تم بيع 76 % لأشخاص أجانب يعيش 24 % منهم خارج الدولة، الأمر الذي يعكس تزايد قاعدة العملاء الدوليين للشركة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل نمو حجم التداولات العقارية العام الماضي بنحو 8.5 % بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ارتفاع الطلب

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن المشاريع التطويرية للشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من المشترين الدوليين، حيث حققت مبيعات العملاء في الخارج رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم، ما يؤكد الطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين، لاسيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية.

وأشار إلى تركيز الشركة على إطلاق مشاريع جديدة، والتي تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أطلقت «الدار» العام الماضي عدداً من المشاريع الجديدة في الدولة، بما في ذلك «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» و«متحف غروف فيوز»، و«سعديات لاغونز»، و«ياس غولف كولكشن»، و«ياس بارك جيت»، و«ياس بارك فيوز»، و«ياس آيكرز نورث باي»، و«فَيْ الريمان»، و«ريفلكشن».

ووقع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مع الدار العقارية، وذلك لتعزيز محفظة برنامج الإقامة الذهبية من الميزات والعروض التي يقدمها، بحيث يعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على دعم عملاء «الدار» في الترشح للحصول على الإقامة الذهبية، وذلك عند شراء عقار تتجاوز قيمته 2 مليون درهم من المشاريع العقارية التابعة لمحفظة الشركة مثل «ياس إيكرز» و«مايان» و«اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» وغيرها.

وسجلت أغلب مشاريع «الدار» مبيعات قوية للأجانب، حيث كشفت الشركة نهاية العام الماضي عن بيع جميع الوحدات في أول ثلاثة مبانٍ سكنية تم إطلاقهما في المرحلة الأولى من مشروع «غروف ديستركت» بجزيرة السعديات، بإجمالي مبيعات 600 مليون درهم، مع استحواذ المشترين من غير المقيمين على37 % من إجمالي المبيعات، ما شكّل معدل الطلب الأعلى من هذه الفئة على أي من مشاريع «الدار»، في مؤشر على جاذبية أبوظبي كوجهة استثمار مفضلة للعملاء الدوليين.

وأوضحت الشركة أن المشترين من المقيمين داخل الدولة بلغت نسبتهم 27% من مبيعات المشروع، فيما استحوذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية.

وجهة مفضلة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام العامري مدير عام شركة بركة للتطوير العقاري: إن بالإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين بكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، في ظل توفر الأمن والأمان، وجودة الحياة، بجانب العائد الاستثماري المرتفع على العقارات بالدولة.

وتوقع العامري أن تسهم أنظمة الإقامة الجديدة، ومنح الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لشراء العقارات بأبوظبي، ما يعزز النشاط بالسوق العقاري، مشيراً إلى توفر العديد من المزايا التي تجعل أبوظبي وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الأجانب بقطاع العقارات، مثل تنوع المشاريع والأسعار التنافسية وتوفر البنية التحتية عالية الجودة.

وأوضح العامري أن النسبة الأكبر من المشترين بمشروع «ياس باي»، الذي تباشر الشركة تطويره في جزيرة ياس، من الأجانب سواء من المقيمين داخل الدولة، أو المستثمرين من الخارج، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توفر نحو 230 وحدة سكنية، وتم بيعه معظم الوحدات تقريباً، فيما تستعد الشركة خلال الفترة المقبلة، لطرح مرحلة جديدة من المشروع توفر نحو 140 وحدة سكنية.

بيئة أعمال جاذبة

وقعت شركة «كيو القابضة» الشهر الماضي، اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف الترويج للاستثمار العقاري وتعزيز التطوير المجتمعي في العاصمة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بتقديم الدعم من خلال تقديم طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي لكافة العملاء والمستثمرين في مشروع «ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، أحد مشاريع «كيو للعقارات»، التابعة لـ «كيو القابضة»، عند شراء أي عقار بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيو القابضة»: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جذب الاستثمارات إلى الدولة، وتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما تساهم في توسيع آفاق أعمالهم من خلال حصولهم على الإقامة الذهبية.

وأطلقت كيو للعقارات، الشهر الماضي، مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» جزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، تتضمن فللاً مستقلة، وفللاً متلاصقة، ومنازل «التاون هاوس»، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

وكانت «كيو العقارية» قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي بيع الوحدات السكنية كافة للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع ريم هلز، حيث ضمت المرحلة الأولى نحو 221 فيلا سكنية، فيما وفرت للمرحلة الثانية نحو 166 فيلا.