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الاقتصادي

«الاقتصاد والسياحة»: تحديث «أداة احتساب الكربون»

«الاقتصاد والسياحة»: تحديث «أداة احتساب الكربون»
6 مارس 2023 02:14

دبي (وام)

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 أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفي إطار مبادرة دبي للسياحة المستدامة، عن إطلاق نسخة جديدة ومحدّثة من «أداة احتساب الكربون» المخصصة لقطاع الضيافة، حيث رُوعي في التحديث تحقيق إمكانية قراءة بيانات مصادر انبعاثات الكربون بشكل آني، ما يتيح للفنادق إمكانية تحديد مستويات استهلاكها للطاقة بصورة دقيقة ومن ثم إدارتها بكفاءة.
وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: سعداء بإعادة إطلاق «أداة احتساب الكربون» كجزء من التزام دبي المستمر بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، وأيضاً السعي للوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة في الآونة الأخيرة. كما تتماشى هذه الخطوة المهمة مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
دبي
الكربون
السياحة
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