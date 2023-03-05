مؤسس ورئيس «جلف كابيتال» لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز عالمي لشركات إدارة الملكية الخاصة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»، إن أبوظبي أصبحت مركزاً عالمياً لشركات إدارة الملكية الخاصة، والاستثمارات البديلة، لافتاً إلى أن كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع بدأت تتخذ من أبوظبي مقراً إقليمياً لها.

وأكد الصلح لـ«الاتحاد»، أن «جلف كابيتال» طرحت 3 شركات مملوكة لها للتخارج خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 300 مليون دولار أميركي (1.1 مليار درهم)، فيما تسعى الشركة للاستحواذ على شركتين جديدتين في السوق الآسيوية.

وأوضح الصلح أن شركة جلف كابيتال بدأت العام الحالي 2023 بطرح محفظتها الاستثمارية الرابعة بقيمة 750 مليون دولار أميركي (2.75 مليار درهم)، وذلك بعد أن استكملت تقريباً استثمار المحفظة الثالثة والتي كانت بنفس القيمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، التي تأسست في أبوظبي عام 2006، وتدير حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول (أكثر من 9.1 مليار درهم) موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية، إن العديد من مؤسسات الاستثمار العالمية المرموقة مثل أكبر الصناديق السيادية الأوروبية والآسيوية، وصناديق التقاعد الأميركية والأوروبية، وشركات الاستثمار الآسيوية، بدأت تضخ استثمارات ضخمة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تطرحها الشركات المقيمة في أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكد الصلح أن معظم المستثمرين في المحافظ الاستثمارية الثلاث التي طرحتها «جلف كابيتال» حتى الآن هم من الصناديق والشركات الأوروبية والأميركية والآسيوية.

وقال: «لقد لمسنا رغبة قوية، وتوجهاً ينمو بشكل مطرد، لدى شركائنا في العالم نحو مزيد من الاستثمار في منطقة الخليج عامة وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، مبيناً أن العديد من كبريات الشركات العالمية، بما فيها السيادية، تبحث عن شركاء موثوقين وأذرع استثمارية، خاصة في أبوظبي، تكون بوابة لدخولها إلى أسواق المنطقة».

وقال الصلح: إن دولة الإمارات اليوم هي محط أنظار المستثمرين في العالم، وإن السنوات القليلة المقبلة تعتبر واعدة جداً لأسواق الخليج عامة وسوق أبوظبي على وجه الخصوص.

وأوضح أن الدافع الرئيسي للمستثمرين العالميين، للتوسع في استثماراتهم في أسواق دول الخليج، يكمن في أن هذه الاستثمارات تحقق أرباحاً ونمواً أفضل من معظم الأسواق الأخرى في العالم.

استحواذات

قال الدكتور كريم الصلح، إن عام 2022 كان عاماً حافلاً بالنشاط بالنسبة لشركة جلف كابيتال، من حيث عمليات التخارج والاستحواذ أيضاً، لافتاً إلى نجاح الشركة في التخارج من شركة لتزويد الفنادق بالأغذية، في أسواق الإمارات، قطر، عمان، البحرين ومنطقة الخليج عامة، التي أصبحت أكبر شركة في الشرق الأوسط في قطاعها، حيث حققت «جلف كابيتال» أرباحاً صافية تبلغ نحو 60 مليون دولار، كنتيجة للتخارج من هذه الشركة التي كانت «جلف كابيتال» قد استحوذت عليها مقابل 40 مليون دولار، وباعتها بنحو ضعفين ونصف القيمة.

وأضاف أن الكثير من الشركات تبدأ بالخليج ثم تتوسع في أسواق آسيا، مبيناً أن «جلف كابيتال» أجرت أكثر من 14 صفقة في السوق الآسيوي، منوهاً في هذا الصدد إلى أن «جلف كابيتال» دشنت مكتبها في سنغافورة، العام الماضي، في الوقت الذي تلقينا فيه عروضاً من شركات آسيوية للدخول في شراكات واستثمارات في أسواق الخليج، خاصة الإمارات، والسعودية.

وأوضح الصلح أن هناك خمسة قطاعات تنمو بوتيرة سريعة جداً، وهي التكنولوجيا المالية، والخدمات، والصحة، والمستهلك، وقطاع الاستدامة.

وأوضح أن الشركة تدرس الاستحواذ خلال عام 2023 على ثلاث شركات في الهند، وشركتين في جنوب شرق آسيا، خاصة في أسواق تايلاند وماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة وفيتنام.

يشار إلى أن «جلف كابيتال» شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة تتمتع بوعي اجتماعي وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من ستة عشر عاماً في الأسواق الخليجية والآسيوية في مجال الملكية الخاصة ورأسمال النمو والتطوير العقاري.

وتمتلك «جلف كابيتال» باعاً طويلاً في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً ناجحاً.