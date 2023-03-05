«غرف الإمارات» تستعرض توجهات المرحلة المقبلة

الشارقة (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات في 2023 برئاسة عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة الشارقة، وأعضاء المجلس المكون من 14 عضواً يمثلون غرف (أبوظبي - دبي - الشارقة - عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة - الفجيرة)، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات والمدراء العامين لغرف التجارة وممثلين عن وزارة الاقتصاد.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم أصحاب الأعمال، والمبادرات والفعاليات والمؤتمرات التي سيقوم بها اتحاد غرف الإمارات مع الغرف الأعضاء ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تهدف لخدمة أصحاب الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص الإماراتي عالمياً. وأكد عبد الله المزروعي أهمية الدور المنوط بهم والمتوقع من اتحاد غرف الإمارات خلال الفترة المقبلة والذي يضمن خدمة القطاع الخاص وتنميته ومساندة الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال قيام القطاع الخاص بدوره كشريك أساسي في البناء والتنمية الشاملة.