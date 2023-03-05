الشارقة تستعرض تجاربها السياحية في بورصة برلين

الشارقة (الاتحاد)

تستعد إمارة الشارقة لعرض تجاربها السياحية المميزة والأصلية في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

ويشارك تحت مظلة جناح الشارقة مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات وقطاعات مختلفة، لعرض الجوانب المتنوعة والمزايا الحيوية للإمارة، وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للإمارة، وطبيعتها الاستثنائية، ووجهاتها العائلية والترفيهية والسياحية الرائدة، في مختلف أنحاء الإمارة على امتدادها الجغرافي الكبير، من قلب المدينة، وحتى المنطقة الوسطى، إلى المنطقة الشرقية.

وحول أهمية مشاركة الشارقة في المعرض، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «ازداد عدد نزلاء الفنادق في إمارة الشارقة القادمين من القارة الأوروبية، لا سيما من ألمانيا، الذين يقصدون الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، بزيادة قدرها 31% مقارنة مع عام 2021، ما يدل على أن الإمارة هي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للسياح الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن قطاع السياحة فيها يشهد تطوراً ملحوظاً باستمرار لتلبية احتياجات واهتمامات وشغف جميع السياح من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «أثمر استمرار نمو قطاع السياحة بتوفير المزيد من فرص العمل التي ستسهم بإحداث تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، كما أكدت إمارة الشارقة التزامها بمجموعة من مبادرات الاستدامة لتطوير قطاع السياحة البيئية، والارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات لتعزيز الاستدامة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمشاريع الواعدة».

وأكد أن إمارة الشارقة وجهة مثالية تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من السياح وتجذب الباحثين عن تجارب فريدة، حيث تتميز بتراثها الثقافي الغني الذي يجعلها الوجهة العائلية الأولى التي تقدم فرصاً متنوعة، وفي الوقت ذاته تقدم لعشاق المغامرة مجموعة كبيرة من الخيارات، ولمحبي الطبيعة تجربة بيئية وسط المناظر الطبيعية المميزة في إمارة الشارقة، وغيرها من الوجهات ومناطق الجذب السياحي.

وتشير الإحصائيات المتعلقة بالإشغال الفندقي في إمارة الشارقة إلى أن روسيا حصلت على المركز الأول من حيث عدد النزلاء في فنادق الإمارة في عام 2022، حيث بلغ عدد النزلاء الروس حوالي 165 ألف نزيل، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحوالي 156 ألف نزيل، تلتها سلطنة عمان بحوالي 111 ألف نزيل، تلتها دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر وسوريا والعراق والأردن، حيث استقبلت الإمارة في عام 2022 تقريباً أكثر من مليون و400 ألف نزيل في منشآتها الفندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 66%.

وتأتي مشاركة إمارة الشارقة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، أحد أكبر معارض السفر المتخصصة في العالم، في إطار رؤية الإمارة وأهدافها لترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز جاذبيتها كوجهة أولى لكافة أنواع السياحة والممارسات المستدامة والتجارب المميزة التي ترضي ذائقة السياح من جميع أنحاء العالم.