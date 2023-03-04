21.6 مليار درهم مبيعات «الدار العقارية» خلال عامين

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت شركة الدار العقارية مبيعات بقيمة 21.6 مليار درهم خلال عامي 2021 و2022، وهو ما يتجاوز إجمالي المبيعات التي حققتها «الدار» خلال 6 سنوات من 2015 حتى نهاية 2020، والبالغة 20.2 مليار درهم، ما يعكس تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي وتجاوز تحديات الجائحة.

وسجلت «الدار» العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 11 ملياراً للمبيعات بمشاريع الشركة في الإمارات، بالإضافة إلى 3.4 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.

وبلغت مبيعات «الدار» 7.2 مليار درهم خلال عام 2021، ليصل بذلك إجمالي مبيعات الشركة داخل الإمارات فقط خلال عامي 2021 و2022 إلى 18.2 مليار درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد»: إن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً ونمواً متصاعداً، ما يشجع الشركة على مواصلة خططها للنمو والتوسع وطرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وهو ما ينعكس على الزيادة المستمرة في المبيعات.

ارتفاع الطلب

وأوضح أن المشاريع التطويرية للشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من المشترين الدوليين، حيث حققت مبيعات العملاء في الخارج رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم، ما يؤكد استمرار جاذبية عروض «الدار»، والطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين، لاسيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية. وأشار إلى تركيز الشركة على إطلاق مشاريع جديدة، والتي تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، مرجعاً زيادة مبيعات الشركة بالإمارات العام الماضي إلى 11 مليار درهم، بنمو 52% على أساس سنوي، إلى قوة الطلب على المخزون الحالي وإطلاق 9 مشاريع جديدة في الدولة، بما في ذلك «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» و«متحف غروف فيوز»، و«سعديات لاغونز»، و«ياس غولف كولكشن»، و«ياس بارك جيت»، و«ياس بارك فيوز»، و«ياس آيكرز نورث باي»، و«فَيْ الريمان»، و«ريفلكشن».

وأطلقت الدار العقارية خلال شهر أبريل الماضي، مشروع «فيْ الريمان»، والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع «الريمان 2» بمنطقة الشامخة في أبوظبي، ويوفر 554 فيلا.

وأعلنت خلال يوليو الماضي إطلاق مشروع «ياس غولف كولِكشن»، ويضم 1062 شقة ووحدات دوبلكس، كما أطلقت خلال مارس الماضي مشروع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن «سعديات غروف»، ويضم 400 شقة، فيما كشفت يونيو الماضي عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت» الواقع ضمن «سعديات غروف»، حيث يشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية.

كما أطلقت في أغسطس الماضي مشروع «ياس بارك جيت»، ويضيف 508 منازل جديدة، ما بين وحدات تاون هاوس وفلل، كما قررت «الدار» مؤخراً إطلاق مجمع «ياس بارك فيوز»، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة.

وأطلقت «الدار» نوفمبر الماضي مشروع «السعديات لاغونز» في جزيرة السعديات، حيث طرحت خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل.

أسعار تنافسية

وأشار الذيابي إلى وجود طلب مرتفع على كافة مشاريع الشركة التي تم طرحها مؤخراً، في ظل تميزها بالتنوع والأسعار التنافسية، مع توفر خطط سداد مرنة تناسب شرائح متنوعة من المشترين.

وأكد الذيابي أن «الدار» بدأت مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، وهو ما يظهر في زيادة المبيعات بمعدلات قياسية خلال عامي 2021 و2022، موضحاً أن الشركة تتطلع لاستكشاف المزيد من فرص النمو خلال العام الحالي.

وكانت «الدار» قد سجلت مبيعات بقيمة 3 مليارات درهم عام 2015، ثم 3.5 مليار في 2016، و3.5 مليار في 2017، و2.6 مليار في 2018، قبل أن ترتفع إلى 4 مليارات درهم في 2019، و3.63 مليار درهم خلال 2020.