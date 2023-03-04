الزيودي: 17% نمو الأنشطة التجارية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش عدد من قادة القطاعات في مجالات التجارة والاستثمار في جلسة بعنوان «ما وراء الحدود: توظيف إمكانات التجارة العالمية للاستثمار والنمو»، خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023، دور الإمارات في التجارة العالمية والاستثمار والنمو.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، خلال جلسة عقدت على هامش فعاليات المؤتمر، أمس، نجاح الإمارات بتحقيق نسبة نمو كبيرة في التجارة الدولية قدرها 78% على أساس سنوي، وأشار بداية إلى أن التحول في الجاذبية الاقتصادية على مستوى العالم يوفر فرصة لدولة الإمارات لترسّخ مكانتها لاعباً رئيساً في سلسلة القيمة العالمية. وعلاوة على ذلك، توقع أن يتكلف الاقتصاد العالمي ما يقارب 3 تريليونات دولار أميركي بحلول العام 2025، بسبب تنامي توجهات الحمائية في جميع أنحاء العالم، والتي تسارعت وتيرتها بسبب الوباء. وحتى تتمكن الإمارات من تجنب التأثير السلبي لهذه الاتجاهات، فإنها تعمل على صياغة تعريف جديد لسلاسل التوريد، وإقامة شراكات جديدة.

وأضاف معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 17% في الأنشطة التجارية في العام 2021، لتصل إلى 2.3 تريليون درهم، كما أبرمت الدولة أيضاً ثلاث اتفاقيات تجارية جديدة مع شركائها، إضافة إلى الاتفاقيات القائمة داخل العالم العربي.

وأكد الدكتور الزيودي أيضاً التزام دولة الإمارات بالاستدامة، مشيراً إلى أن 25% من إجمالي الطاقة في الدولة تأتي من مصادر الطاقة النظيفة، و75% من أنظف مصادر الطاقة التقليدية. وأعرب الدكتور الزيودي عن ثقته في قدرة دولة الإمارات على الاستمرار في جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو تجاري قوي في العام المقبل.