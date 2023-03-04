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الاقتصادي

صحوة جديدة للأسهم الأميركية

متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية)
5 مارس 2023 01:32

شريف عادل (واشنطن)

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واصلت الأسهم الأميركية يوم الجمعة صحوتها، على خلفية تصريحات مسؤول من بنك الاحتياط الفيدرالي، لتنهي مؤشراتها الرئيسية الثلاثة الأسبوع في المنطقة الخضراء، ويحقق أشهرها، مؤشر داو جونز الصناعي أول مكاسب أسبوعية، بعد أربعة أسابيع متتالية من الخسائر.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، بعد تصريحات مساء الخميس من رافاييل بوستيتش، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا، التي أكد فيها تفضيله قيام البنك «برفع بطيء، وبوتيرة ثابتة» لمعدلات الفائدة، ليسجل عائد سندات السنوات  العشر 3.95%، منخفضاً من 4.09% التي سجلها في اليوم السابق، وكان أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي.
ومع تراجع عوائد السندات، تنفس مستثمرو الأسهم الصعداء، حيث أرقتهم توقعات استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترات مطولة على مدى أسبوعين، تضاعفت فيها خسائر الأسبوع، وعلت النبرات المتشائمة.
وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.17%، وربح مؤشر أس آند بي 500 نحو 1.61%، بينما قفز مؤشر ناسداك 1.97% .
وبارتفاعات يوم الجمعة، استعادت المؤشرات الثلاثة ذاكرة المكاسب الأسبوعية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.75%، ومؤشر أس آند بي 500 بنسبة 1.90%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.58%، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.
وتترقب الأسواق، على مدار الأسبوعين القادمين، اجتماعات البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي، وإعلان بيانات الوظائف الأميركية، في محاولة لاستشراف التحرك القادم للبنوك المركزية حول العالم.

الأسهم الأميركية
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بنك الاحتياط الفيدرالي
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