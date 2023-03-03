الإمارات وتركيا.. علاقات سياحية واستثمارية تحلِّق نحو المستقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

الإمارات وتركيا.. وجهتان سياحيتان تتشاركان بمقومات سياحية قوية من تنوع سياحي بالوجهات والمنتجات والخدمات المقدمة لزوارهما والبنى التحتية القوية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ما يؤكد متانة العلاقات في قطاع السياحة والطيران مع رحلات الطيران المباشرة وشبكات الربط الجوي والاستثمارات السياحية والفندقية بين البلدين.

وأكد خبراء في قطاع السياحة والضيافة لـ«الاتحاد» متانة العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين لا سيما في السنوات الأخيرة مع توقيع وإبرام اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البدلين.

حركة جوية

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ إجمالي الرحلات التي تسيرها الناقلات الوطنية الإماراتية والناقلات التركية، 169 رحلة أسبوعياً، منها 77 رحلة أسبوعيا من الناقلات الوطنية و92 رحلة أسبوعيا من الناقلات التركية، وتفصيلا تسير الناقلات الوطنية من أبوظبي 17 رحلة أسبوعيا إلى تركيا حيث تسير الاتحاد للطيران 10 رحلات أسبوعية لإسطنبول، والعربية أبوظبي 4 رحلات أسبوعيا وويز إير أبوظبي 3 رحلات إلى أنقرة، وتسير الناقلات الوطنية من دبي 43 رحلة أسبوعيا حيث تسير طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعيا إلى إسطنبول بينما تسير فلاي دبي 20 رحلة أسبوعياً إلى إسطنبول ورحلتين إلى أنقرة، ومن الشارقة، تسير العربية للطيران 17 رحلة أسبوعياً إلى إسطنبول.

أما الناقلات التركية، فتسير 17 رحلة أسبوعياً لأبوظبي، و58 رحلة أسبوعيا لدبي، و17 رحلة أسبوعياً للشارقة.

أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لنيرفانا للسفر والسياحة متانة العلاقات السياحية بين الإمارات وتركيا، ونمو الحركة السياحية بين البلدين من 20 إلى 30% خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما بعد أن تم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الطلب السياحي

وأشار العلي إلى أن «تركيا في المرتبة السادسة عالمياً في عدد السياح في وقت تعد فيه الإمارات من أهم الوجهات السياحية العالمية الجاذبة».

وأكد أن تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين البدلين سيسهم في زيادة الطلب السياحي بين البلدين مع توفر رحلات الطيران وشبكات الربط الجوي من خلال الناقلات الوطنية والطيران التركي حيث توجد حزم سياحية يستطيع عبرها السياح من آسيا وأوروبا وأميركا زيارة الإمارات وتركيا نظراً لموقعهم الاستراتيجي بين الشرق والغرب وشبكات الربط الجوي من خلال القدوم للإمارات والبقاء لأيام عدة ثم التوجه لتركيا لقضاء أيام أخرى ثم السفر إلى بلدانهم والعكس صحيح.

ولفت العلي إلى زيادة الاهتمام في الاستثمار السياحي والفندقي بين البدلين حيث نرى فنادق إماراتية تفتتح مشاريعها في تركيا وشركات فندقية تركية تفتتح فنادقها في الإمارات، متوقعاً زيادة الاهتمام بالاستثمار والتعاون السياحي والفندقي بين البلدين.

وفي قائمة أكثر الدول استقطابا للسياح تحل تركيا في المرتبة السادسة عالمياً بحسب بيانات العام 2019 حيث استقطبت 51.2 مليون سائح دولي، وفي المرتبة الرابعة على مستوى أوروبا، بحسب تصنيف منظمة السياحة العالمية. واستقطبت المنشآت الفندقية في الإمارات 19 مليون زائر في 2021، بنمو أكثر من 29%، واستطاعت الإمارات استقطاب أكثر من 100 مليون زائر خلال السنوات الخمس الماضية.

العلاقات السياحية

وفي نفس السياق، أشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات»، إلى أهمية العلاقات السياحية بين الإمارات وتركيا مع توفر رحلات يومية بين جميع مطارات الإمارات ومطارات تركيا إضافة إلى رحلات موسمية مستمرة لمدن سياحية تركية حيث تعد تركيا وجهة سياحية جاذبة للسائح الإماراتي لما توفره من خيارات وتنوع سياحي يناسب الجميع وطابع أوروبي وشرقي في نفس الوقت، فضلا عن قصر المسافة بالطيران بين البلدين».

ومن ناحية أخرى، أشار الكعبي إلى أنه خلال السنوات الماضية أصبحت الإمارات وجهة مهمة للسياح الأتراك حيث يجد السائح التركي فيها توفر خدمات بأعلى مستوى من وجهات سياحية وفنادق وشبكة نقل سهلة حيث تنافس فنادق الأربع نجوم فنادق الخمس نجوم في أوروبا وأكثر.

وقال الكعبي «تمتاز الإمارات بالنسبة للسائح التركي بالتنوع الكبير في المنتجات السياحية المقدمة من تنوع مناطقها الجغرافية من وجهات ترفيهية وسياحية وبيئية وتراثية وثقافية وغيرها، إضافة إلى أهمية الإمارات بالنسبة لسياحة الأعمال والتجارة».

وأشار الكعبي إلى أنه خلال السنوات الأخيرة لا سيما مع توقيع الاتفاقيات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك شهدت الحركة السياحية وحركة الطيران بين البلدين نموا متزايدا في الطلب».

علامات فندقية

قالت أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق» إن تركيا تعد واحدة من أهم الأسواق السياحية على مستوى العالم وتعد وجهة سياحية للسياح والمستثمرين بالمجال الفندقي والسياحي من الإمارات في وقت تعد فيه الإمارات وجهة استثمارية وسياحية مهمة في المنطقة بالنسبة لتركيا. وقالت حرب «لدينا كمجموعة روتانا اليوم 5 فنادق في تركيا بسعة 1124 غرفة إضافة إلى أنه يوجد 3 فنادق قيد الإنشاء بسعة 355 غرفة فندقية، حيث تعد وجهة سياحية جاذبة للسياح من الإمارات، وفي نفس الوقت تعد الإمارات وجهة سياحية مهمة وجاذبة للأتراك». وأشارت إلى نمو نشاط حركة الطيران والسياحة بين البلدين مع توفر رحلات طيران مباشرة والوجهات السياحية الجاذبة والمتنوعة في كلا البلدين وسط توقعات بزيادة النمو السياحي بين البلدين في الفترة المقبلة لا سيما في المواسم السياحية.