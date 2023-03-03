الموانئ البحرية تعزز أواصر التعاون بين الإمارات وتركيا

يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع الموانئ البحرية الذي يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتتمتع الإمارات وتركيا بقاسم مشترك يتمثل في الرؤية الاستباقية لتبني التغيير والتطوير والابتكار واستكشاف طرق أذكى للقيام بالأعمال، ويشكل البلدان التجاريان جسرين إلى العالم ويقعان على مفترق طرق التجارة العالمية.

فرص استثمارية

وفي نوفمبر 2021 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي اتفاقية شراكة استراتيجية لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق الجهود المشتركة لدراسة عدد من المشاريع الاستثمارية في القطاع اللوجستي في تركيا.

ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في استطلاع ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في تركيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم تلك الفرص.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعد أن واصلت المجموعة توسيع حضورها على الصعيد العالمي من خلال توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة في كل من الأردن والعراق ومصر.

وأكدت موانئ أبوظبي على أهمية التقدم الاقتصادي والتطور التكنولوجي الذي يمكن تحقيقه بفضل هذا التعاون الثنائي.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى إعادة تصور جميع جوانب مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية العالمية عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد صندوق الثروة السيادي التركي، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز تركيا لأداء قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية حيث تمتلك تركيا عدداً من مرافق الموانئ ذات المواصفات العالمية، ومن ثم فإن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يعزز القدرة على تطوير هذه المرافق والبنى التحتية وتحسين جودتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها.

توسيالي

وفي يناير الماضي وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة توسيالي، إحدى أكبر منتجي الصلب من القطاع الخاص في تركيا والتي تدير عمليات واسعة في ثلاث قارات. ونصت الاتفاقية على وضع إطار عمل لتعاون المجموعة مع توسيالي في نطاق واسع من الخدمات التي تشمل الشحن البحري والخدمات اللوجستية والموانئ وخدمات وكلاء الشحن، إلى جانب إمكانية قيام الجانبين بالاستثمار بشكل مشترك في مرافق مينائية جديدة لدعم عمليات التصدير الخاصة بشركة توسيالي. وتقوم توسيالي من خلال مصانع الإنتاج الـ30 التابعة لها وشراكاتها ومشاريعها المشتركة في كل من تركيا والجزائر وأنغولا، بإنتاج أكثر من 10 ملايين طن سنوياً من الصلب، يتم شحن كميات كبيرة منها إلى أسواق مختلفة حول العالم، كما تشغل الشركة منشأة صناعية في ميناء اسكندرون التركي، وتشارك في أعمال تطوير ميناء إرزن الجديد. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد قامت بتوسيع أسطول الشحن التابع لها وعملياتها اللوجستية خلال عام 2022 عبر سلسلة من صفقات الاستحواذ والمشاريع المشتركة ما يجعلها شريكاً مثالياً لشركة توسيالي التي تشهد نمواً متسارعاً في عملياتها.

وتتيح القدرات الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة إلى متعاملين مثل شركة توسيالي. وتهدف توسيالي القابضة إلى إنشاء شبكة من مرافق الشحن والخدمات اللوجستية تتيح إيصال منتجاتنا إلى الأسواق بسرعة وكفاءة أكبر، وتسهم في تنمية صادرات تركيا.

وتعد مجموعة موانئ أبوظبي شريكاً قوياً يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة والخبرات الواسعة والمدعومة بأسطول عالمي المستوى.

محطات بحرية

ومن جانبها تقوم «دي بي ورلد» بتشغيل ميناء ياريمكا في غرب تركيا منذ العام 2016 وتتمتع محطة «دي بي ورلد - ياريمكا» التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا بطاقة استيعابية تصل إلى 1.3 مليون حاوية نمطية، وتمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ما يعزز ربط تركيا بكل من أوروبا وآسيا، وتمكين التجارة في خليج إزميت، أحد أهم مناطقها الصناعية.

وتعتبر المحطة أول مشروع للبنية التحتية في خليج إزميت تتم إدارته من قبل مشغّل عالمي، والأول في البلاد الذي يستخدم رافعات عملاقة تعمل بالتحكم عن بعد مع أنظمة تحكم آلي بالبوابات تتميز بنظام مواعيد محدد للمركبات ما يضمن سرعة الإجراءات كما تتمتع المحطة بماسحات سريعة للأشعة السينية الأولى من نوعها في تركيا، تتيح مسح 120 حاوية كل ساعة.