9.2 مليار درهم حجم تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم تجارة خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، لتصل إلى 9.2 مليار درهم خلال للعام 2021، مقارنة مع 8.9 مليار درهم في العام 2020، بنمو نسبته 3.37%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وفقاً للبيانات، التي تم الكشف عنها أمس، ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات خلال العام 2021، والتي تتضمن قيم الخدمات كافة المقدمة من شركات الاتصالات غير المقيمة للمقيمين على أرض الدولة ويتم تسجيلها ضمن حساب المدين، لتصل إلى 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 4.8 مليار درهم في العام 2020.

وتشمل خدمات الاتصالات إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس ، وتشمل خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات عن بُعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة.

وبلغت صادرات الدولة من خدمات الاتصالات والتي تتضمن قيم الخدمات كافة المقدمة من شركات الاتصالات المقيمة المقدمة لغير المقيمين وتسجل ضمن حساب دائن، 4.09 مليار درهم، مقابل 4.1 مليار درهم في 2020.