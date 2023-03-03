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19.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

19.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
4 مارس 2023 01:28

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بقيمة 19.5 مليار درهم في قيمتها السوقية، بدعم من تدفق استثمارات أجنبية جديدة،  بلغت قيمتها الإجمالية في سوقي المالي بالدولة 386 مليون درهم (صافي شراء)،  في وقت استمر فيه تدفق سيولة  مرتفعة دخلت التداول في السوقين وبلغت قيمتها  9.6 مليار درهم ، خلال الجلسات الخمس.

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سوق أبوظبي 
وتمكن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية،  من الإغلاق في المنطقة «الخضراء» بارتفاع نسبته 0.49% تعادل زيادة بقيمة 48 نقطة في المؤشر الذي أغلق على مستوى 9906.7 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 9858.9 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.
وتظهر بيانات السوق أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة قد ارتفعت بقيمة 18 مليار درهم وبلغت 2.547 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس ، مقارنة مع 2.529 تريليون بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي نحو 6.75 مليار درهم موزعة على الجلسات الخمس خلال الأسبوع الماضي، التي شهدت إبرام 55.2 ألف صفقة تقريباً، تم من خلالها تداول 873 مليون سهم وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ43 شركة مقابل انخفاض أسعار 20 شركة فيما استقرت أسعار 35 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وشهد الأسبوع الماضي عودة قوية للمستثمرين الأجانب (من غير العرب)، الذين ضخوا رؤوس أموال جديدة بقيمة 162 مليون درهم «صافي شراء» وهي استثمار في الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، وذلك محصلة تداولات بقيمة 1.75 مليار درهم، تعادل 26.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال الأسبوع.
وأما المستثمرون الخليجيون والعرب فقد بلغت محصلة  تداولاتهم نحو 38 مليون درهم «صافي بيع» خلال الأسبوع.

سوق دبي 
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستقراً من دون تغيير يذكر خلال الأسبوع،  عند مستوى 3420.2 نقطة أمس مقارنة مع 3419 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 2.86 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين أغلقت القيمة السوقية على ارتفاع بقيمة 1.5 مليار درهم عند مستوى 593.4 مليار درهم، أمس مقارنة مع 591.9 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي، نحو 2.245 مليار درهم لتشكل ما يقارب 78.50% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.021  مليار درهم لتشكل ما نسبته 70.65% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 224.51 مليون درهم، «صافي شراء».

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