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سوق أبوظبي العالمي يستضيف منتدى «ريزولف» 6 مارس

سوق أبوظبي العالمي
4 مارس 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، انطلاق الدورة الثانية من منتدى «ريزولف»، أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في تسوية المنازعات، والتي ستقام في المركز المالي الدولي بأبوظبي يوم 6 مارس الجاري.
وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز التحكيم في السوق قد أسسا منتدى «ريزولف» في إطار التزامهما واستراتيجيتهما طويلة الأجل لمعاجلة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومواصلة مساهمتهما في تحقيق النجاحات المتواصلة التي ترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً والوجهة المفضلة لحل المنازعات للشركات والمستثمرين في العالم. 
ويتحاور في دورة هذا العام من «ريزولف» الذي ستشارك فيه هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة، مجموعة بارزة من المتحدثين حول أربعة محاور رئيسية هي: الاستدامة والجيل الثالث من الإنترنت والذكاء الاصطناعي والمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنفاذ العقوبات، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يهدف منتدى ‹ريزولف› للعام 2023 إلى معالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه الحكومات والقطاعات اليوم، وبحث الأساليب التي يمكن للقانونيين من خلالها الاستفادة من الفرص لإحداث تأثيرات إيجابية من خلال الحلول الأكثر ابتكاراً وفعالية لحل المنازعات الناشئة عن تلك القضايا».

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