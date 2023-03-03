10.6 مليار درهم أرباح ألفا ظبي خلال 2022

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ألفا ظبي» القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل المجموعة نتائج مالية استثنائية لعام 2022 مع تسجيلها صافي ربح قدره 10.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 104% على أساس سنوي ارتفاعاً من 5.2 مليار درهم العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بشكل كبير لتصل إلى 40.0 مليار درهم بزيادة قدرها 114% على أساس سنوي، بفضل المساهمات القوية من محفظتها الحالية وعمليات الاستحواذ الجديدة عبر القطاعات الأساسية مثل العقارات والإنشاءات والرعاية الصحية والقطاعات الصناعية، والتي لا تزال محفزات قوية لنمو المجموعة.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «تتوالى نجاحات ألفا ظبي مع استكمال عامها الأول كشركة مدرجة، الأمر الذي حدد مسارها لعام 2022 وكان بداية مرحلة جديدة في مسيرة النمو».

وأضاف: يرتكز هذا النمو على الأسس القوية لاقتصاد دولة الإمارات واستقرار سوقها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفي ضوء ذلك، قمنا باستثمار حصة كبيرة من رأس المال، ونجحنا بتوسيع منصتنا وتعزيز حضورنا الجغرافي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الاستثمارات الاستراتيجية مثل الاستحواذ على حصة في مجموعة «ناموس جروب». وأشار العامري إلى التزام المجموعة في عام 2023 بمواصلة أنشطة الصفقات، مشيراً إلى أن القوة المالية والنمو المتسارع سيساهمان في خلق قيمة مستدامة كبيرة تعزز المجموعة للعام القادم.