«أدنوك للحفر» ترسي عقداً لشراء عشر حفارات برية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» توقيعها اتفاقية لشراء عشر حفارات برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة بقيمة 925.62 مليون درهم (252 مليون دولار).

وتَعتمد الحفارات الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة على بطاريات عالية السعة ومحركات مُؤَتمَتَة بالإضافة إلى مولدات الدّيزل التقليدية. ويقوم نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة بتخزين الطاقة في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية بصورة فورية، مما سيساعد في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المترتبة عن كل منصة حفر بِنسَب تتراوح بين 10 و15%.

وتم تجهيز الحفارات العشر الجديدة ليتم توصيلها بالشبكة الكهربائية بأقل التعديلات، وذلك اعتماداً على موقع الحفارة وتوفر الشبكة الكهربائية وإمكانية استخدامها مما سيُسهم في خفض الانبعاثات.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «سيسهم الاستحواذ في دعم خططنا لتعزيز قدرات الشركة التشغيلية بما يمكنها من تلبية توقعات عملائها وتحقيق هدف إنتاج المزيد من الطاقة بأقل الانبعاثات. وسيظل تَحقيقنا لهدف الحد من الانبعاثات في عملياتنا هدفاً أساسياً في مسيرة نمونا المتسارعة التي سنواصل فيها العمل على بناء قدراتنا وإمكانياتنا لتحقيق المزيد من العائدات للمساهمين».

وتدخل منصات الحفر الجديدة الخدمة تدريجياً ضمن أسطول الشركة ابتداءً من الربع الأخير من هذا العام، وستظهر مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح قبل خصم الضريبة والفائدة والاستهلاك والإطفاء اعتباراً من عام 2024، فيما سيظهر أثر مساهمتها السنوية في نتائج عام 2025 بأكمله. وتشكل عملية الاستحواذ على هذه الحفارات البرية الجديدة أول عملية تتم وفقاً للتوجيهات الاستشرافية المحدثة التي تهدف للوصول بعدد الحفارات المملوكة للشركة إلى 142 حفارة بنهاية عام 2024، مقارنة بتوجيهات الاكتتاب العام الأولي التي حَددت هذا العدد في 127 حفارة بنهاية عام 2030.