السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

المنتدى العالمي لرائدات الأعمال ينطلق 10 مارس في أبوظبي

المنتدى العالمي لرائدات الأعمال ينطلق 10 مارس في أبوظبي
4 مارس 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الهاجري بطل جائزة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز

تنطلق أعمال المنتدى العالمي لرائدات الأعمال 2023، الذي يقام تحت شعار رائدات الأعمال في ضوء التحول الرقمي، وينظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات خلال يومي 10 و11 مارس بأبوظبي.
ويشارك بالمنتدى أكثر من 350 شخصية ووفود كن أكثر من أربعين دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلي الجمعيات النسائية العاملة بالدولة . 
وكشف المنتدى عن مشاركة شركة «أون باسيف» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والتي تسعى من خلال عرض منصاتها الرقمية إلى دعم وتمكين المرأة وتحفيزها على الابتكار، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الأعمال والأعمال الإدارية وكيفية استثمار أحدث التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة بما يضمن لها التحول الرقمي وتطوير مشروعاتها الاقتصادية.

أبوظبي
الإمارات
منتدى رائدات الأعمال
التحول الرقمي
مجلس سيدات أعمال الإمارات
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©