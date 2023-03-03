المنتدى العالمي لرائدات الأعمال ينطلق 10 مارس في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق أعمال المنتدى العالمي لرائدات الأعمال 2023، الذي يقام تحت شعار رائدات الأعمال في ضوء التحول الرقمي، وينظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات خلال يومي 10 و11 مارس بأبوظبي.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 350 شخصية ووفود كن أكثر من أربعين دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلي الجمعيات النسائية العاملة بالدولة .

وكشف المنتدى عن مشاركة شركة «أون باسيف» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والتي تسعى من خلال عرض منصاتها الرقمية إلى دعم وتمكين المرأة وتحفيزها على الابتكار، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الأعمال والأعمال الإدارية وكيفية استثمار أحدث التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة بما يضمن لها التحول الرقمي وتطوير مشروعاتها الاقتصادية.