شركات وطنية تعرض حلولاً ومستلزمات مبتكرة بمعرض «القوارب»

دبي (الاتحاد)

يشهد «معرض دبي العالمي للقوارب 2023» حضوراً قوياً للشركات الوطنية المزودة لحلول ومستلزمات صناعة اليخوت والقوارب المتنامية محلياً وعالمياً، والتي تلقى مشاركتها اهتماماً كبيراً من قبل الجهات العارضة والمستثمرين وملاك اليخوت والقوارب.

ويشارك «قسم المسعود للطاقة» بمحفظة متنوعة من التقنيات المستدامة الشاملة والمبتكرة، وتطبيقاتها الداخلية وخدمات ما بعد البيع، وتوجهات تقنيات الدفع المستقبلية، وحلول الطاقة الخضراء والمستدامة، ويتيح لزوّار المعرض التعرف على نظام الدفع لليخوت، الحل المتكامل الهجين من «إم تي يو»، وتقنيات معالجة العوادم المتوائمة مع أنظمة المستوى الثالث للمنظمة البحرية الدولية.

وتشارك شركة كارتر آند وايت الإماراتية بالمعرض من خلال عرض أحدث أنواع أكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت.

وقال مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن دبي عزّزت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب.

وذكر أن سوق مستلزمات وأكسسوارات اليخوت في نمو متواصل مع ارتفاع أعداد ملاك اليخوت والقوارب في الدولة والمنطقة.