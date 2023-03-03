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الاقتصادي

«دي بي ورلد» تفتتح المنطقة الاقتصادية الجديدة بميناء بربرة

«دي بي ورلد» تفتتح المنطقة الاقتصادية الجديدة بميناء بربرة
4 مارس 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دي بي ورلد»، وحكومة أرض الصومال عن افتتاحهما المنطقة الاقتصادية الجديدة في ميناء بربرة، والتي تسهم إلى جانب الميناء في تحوّل أرض الصومال إلى مركز تجاري رئيس في منطقة القرن الأفريقي.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الاقتصادية في بربرة رسمياً من قبل فخامة موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة «دي بي ورلد»، في احتفالية خاصة حضرها مئات الضيوف، ومن بينهم ممثلون عن «بريتش إنترناشونال إنفستمنت»، الشريك الاستثماري لـ«دي بي ورلد» في ميناء بربرة والمنطقة الاقتصادية.
وقال فخامة موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال: «إنها لحظة تاريخية أخرى لجمهورية أرض الصومال وشعبها. فبعد تدشين محطة الحاويات في ميناء بربرة، نفتتح اليوم المنطقة الاقتصادية التي أصبحت جاهزة للتشغيل، وبهذا نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتنا في أن تصبح بربرة بوابة تجارية إقليمية متكاملة».
من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم: «تشهد عناصر حركة التجارة العالمية تغييراً محسوساً، وهناك حاجة متنامية للمزيد من البنى التحتية التجارية، مثل المناطق الاقتصادية التي تضمن سهولة وسرعة الوصول إلى ممرات الشحن العالمية، مما يسهم في إتاحة الفرصة للتوسّع في أسواق جديدة».

الإمارات
دي بي ورلد
ميناء بربرة
أرض الصومال
القرن الأفريقي
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